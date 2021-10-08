Экс-спикер Верховной рады не исключил возможности создания собственной партии

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Уволенный с должности спикера Верховной рады Дмитрий Разумков намерен собирать вокруг себя единомышленников и не исключает возможности создания собственной партии. Об этом украинский политик заявил в опубликованном в пятницу интервью британской вещательной корпорации Би-би-си .

"Вопрос не в партии как структуре. Я буду собирать людей, которые придерживаются тех принципов, которые были в 2019 году [у партии "Слуга народа", выдвинувшей на пост президенты Украины Владимира Зеленского]. Чаще всего таким магнитом является партия", - сказал он, комментируя свои планы на будущее. При этом, по его словам, в настоящий момент он не видит на Украине политических объединений, к которым мог бы присоединиться.

Разумков также повторил, что его увольнение, по сути, открыло ему дорогу к участию в президентских выборах 2024 года. "Эксперты говорят: у нас в истории еще ни разу глава Верховной рады не смог стать президентом. Сегодня Верховная рада это препятствие убрала. А дальше посмотрим. Начнутся президентские выборы - посмотрим", - заявил бывший соратник президента Украины.

Комментируя причины своей отставки, Разумков сказал, что "одна вертикаль власти начинает пожирать другую", что, по его словам, "очень плохо". "Мы это видели, и это приводит к катастрофическим последствиям. Очень хочу, чтобы мы этого не увидели, - сказал он и добавил, что Зеленский, по его мнению, устал прислушиваться к чужим мнениям, которые не совпадают с точкой зрения самого президента. - Это плохая тенденция, потому что когда ты думаешь, что ты лучше всех, это приводит к негативным последствиям, в том числе и в плане демократии. В плане демократии это может привести к тому, что мы уже видели в своей истории, а я очень хочу, чтобы этого не произошло никогда".

Отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си о возможности узурпации власти Зеленским, Разумков признал, что это возможно и украинская история знает подобные примеры. "Украина уже пережила много революций за короткий период своей независимости. Я бы хотел, чтобы мы все-таки шли путем эволюции", - добавил он, отвечая на вопрос о возможности новых политических потрясений в стране.

Ранее Верховная рада отправила Разумкова в отставку с поста председателя парламента. Во время предвыборной кампании 2019 года он был первым номером в списке президентской партии "Слуга народа", однако из-за последних разногласий с командой главы государства по вопросам введения санкций и по закону об олигархах правящая политическая сила инициировала процедуру отставки политика.