Медведчуку предъявили новое обвинение в госизмене

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Украинские правоохранительные органы предъявили новые обвинения главе политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутату Верховной рады Виктору Медведчуку. Об этом в пятницу на брифинге сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Сегодня мы сообщили о подозрении [предъявили обвинение] народному депутату Виктору Медведчуку за госизмену и содействие деятельности террористических организаций", - сообщила она.

Обвинения, по ее словам, касаются предполагаемой причастности Медведчука к "схеме поставки" угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014-2015 годах. "Следователи ГБР (Госбюро расследований Украины) совместно с сотрудниками СБУ (Служба безопасности Украины) под процессуальным руководством Офиса генпрокуратуры установили причастность народного депутата Украины к реализации преступной схемы поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины pимеются в виду Донецкая и Луганская народные республики]. Период, охватывающий эти действия, - конец 2014 - начало 2015 года. Сумма, потраченная государственными украинскими предприятиями, составляет более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов), - уточнила Венедиктова на своей странице в Facebook.