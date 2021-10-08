Посол Японии в Москве считает, что смягченный визовый режим с РФ служит расширению связей

ВОЛГОГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Постепенное смягчение визового режима между Россией и Японией позволило расширить гуманитарные контакты между странами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки.

Дипломат напомнил, что в 2013 году вступило в силу Соглашение об упрощении визового режима между Японией и Россией, а в 2016 году после визита президента России Владимира Путина в Японию были приняты меры по облегчению требований к выдаче краткосрочных виз для россиян. "С января 2017 года для туристических поездок больше не требуется наличие гаранта с японской стороны, что упрощает посещение Японии. После этого также были введены дополнительные меры по упрощению визового режима для студентов российских университетов и штатных сотрудников компаний, участвующих в плане сотрудничества из восьми пунктов", - отметил посол.

"В результате этих смягченных мер, например, в 2017 году количество выданных туристических виз увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом, превысив 40 тысяч, - указал Кодзуки. - С тех пор это число продолжало расти, и в 2019 году, до пандемии, количество выданных туристических виз значительно увеличилось - примерно до 78 тысяч. С повышением уровня удобств для россиян, посещающих Японию с коммерческими и туристическими целями, и ростом количества повторных поездок гуманитарные обмены между Японией и Россией стали еще более активными".

Кодзуки выразил надежду, что после пандемии контакты между народами двух стран продолжат расширяться.