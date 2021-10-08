Глава ПАСЕ призвал урегулировать ситуацию на границах Латвии, Литвы и Польши с Белоруссией

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс указал на необходимость комплексным образом урегулировать ситуацию с мигрантами, возникшую на границах Латвии, Литвы и Польши с Белоруссией. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ПАСЕ, посвященном выступлениям главы организации в ходе его трехдневного визита в Польшу.

В частности Дамс, указав на "критическую ситуацию на границе Польши с Белоруссией, <...> осудил происходящее и призвал к срочному урегулированию на основе целостного и комплексного подхода, расширения регионального и европейского сотрудничества". При этом он подчеркнул, что все это должно быть сделано "при полном соблюдении прав человека и гуманитарных принципов, а также прав беженцев, в частности права на предоставление убежища". Также глава ПАСЕ считает необходимым "содействовать региональному и европейскому сотрудничеству в качестве ответа на гибридные конфликты".

С начала августа более 14 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. Варшава возлагает ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в ЕС, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.