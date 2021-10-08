Макрон заявил, что Франция не намерена долго продолжать свое военное присутствие в Мали

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Франция не будет в течение долгого времени сохранять свое военное присутствие в Мали. Об этом в пятницу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на форуме Африка - Франция. Трансляция из Монпелье (юг страны) велась на странице Елисейского дворца в Twitter .

"Считаю, что Франции не предопределено долгое время сохранять свое [военное] присутствие в Мали. Именно по этой причине мы в настоящее время закрываем свои военные базы в Тесалите и Кидале на севере Мали. Наша цель не заключается в том, чтобы располагать военными базами", - подчеркнул французский лидер.

"Я хочу, чтобы мы как можно быстрее закрыли свои военные базы. Однако этот процесс связан с восстановлением [в Мали] сильного государства. А также с осуществлением инвестиционных проектов с тем, чтобы молодежь, если джихадисты вернутся, не повернула в их сторону", - сказал Макрон.

В ходе форума, на котором было представлено гражданское общество стран Африки, Франция подверглась жесткой критике со стороны ряда африканских участников. В частности, блогер из Сенегала Шейк Фалл призвал Францию "прекратить сотрудничать с президентами-диктаторами". Также в адрес Франции со стороны участников были высказаны обвинения в том, что она "поддерживает диктаторов, которые осуществляют махинации с конституцией" с тем, чтобы остаться у власти. В этой связи были названы такие страны, как Чад, Гвинея и Кот-д’Ивуар.

Макрон в ответ на это заверил, что в подобных странах Франция резко сократила инвестиционные проекты, проводившиеся на межправительственном уровне, и осуществляет их теперь с гражданским обществом.