Пентагон опасается атак иностранных хакеров на созданный США искусственный интеллект

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США опасается, что иностранные хакеры, в том числе действующие в интересах других государств, могут в будущем осуществлять атаки на создаваемую Пентагоном инфраструктуру, основанную на технологиях искусственного интеллекта. Об этом заявил в пятницу директор Объединенного центра исследований в сфере искусственного интеллекта Пентагона генерал-лейтенант Майкл Грон.

"Принимая во внимание наш опыт с некоторыми нашими глобальными противниками в киберсфере, а также все то, что касается спонсируемых государствами или криминальными структурами [хакеров], <...> становится очевидно, что наш потенциал находится под угрозой, как гражданский, так и военный, весь", - сказал он на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне. "И это действительно важный для нас сигнал. Так что, конечно же, мы в очень большой степени осознаем, что искусственный интеллект, по мере того как он развивается, разрастается до промышленного уровня, также становится целью", - добавил Грон. Запись его выступления распространила пресс-служба Пентагона.

Ранее Грон утверждал, что США лидируют в области исследования технологий искусственного интеллекта, чему способствует, в частности, конкуренция в этой сфере с такими странами, как Россия и Китай. По словам генерала, Пентагон и другие силовые структуры США воспринимают технологии искусственного интеллекта как возможность сохранения и увеличения "своего военного превосходства". Как отметил Грон, Минобороны активно внедряет данные технологии в различных войсках, в том числе в ВМС США.