В Чехии завершился первый день голосования на выборах нижней палаты парламента

ПРАГА, 8 октября. /ТАСС/. Первый день голосования завершился на выборах нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии. Согласно имеющимся в распоряжении ТАСС данным от участковых избирательных комиссий, активность избирателей составила в пятницу от 20% до 50%.

Избирательные участки, которых в стране действует около 15 тыс., открылись в 14:00 (15:00 мск) и закрылись в 22:00 (23:00 мск). Голосование проходило при соблюдении действующих в стране противоэпидемиологических мер. Находящиеся в помещениях избирательных участков использовали медицинские маски. В субботу голосование начнется в 08:00 и завершится в 14:00 (09:00 и 15:00 мск).

В ходе голосования более 8 млн избирателей республики, население которой составляет около 10,7 млн граждан, определят, какие из 22 зарегистрированных на выборах политических партий и движений, а также партийных коалиций обеспечат своих кандидатов депутатскими мандатами.

Предварительные итоги выборов благодаря электронной системе подсчета голосов должны быть объявлены уже в субботу вечером.

Шансы добиться наибольшего успеха на выборах имеет возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"). Глава правительства сообщил журналистам, что рассчитывает сформировать новый кабмин и сохранить за собой пост его главы.

К числу сторонников АНО относятся пенсионеры. Они ставят в заслугу действующему правительству и лично Бабишу недавнее значительное повышение размеров пенсий. "Я проголосовала за Бабиша. Это лучший из последних премьеров, проявляющий настоящую заботу о людях", - сказала корр. ТАСС пожилая женщина, вышедшая из помещения избирательного участка в пражском районе Либень.

За АНО проголосовал и президент Чехии Милош Земан. Он не скрывал свой выбор и заявлял о нем уже ранее. Члены участковой избирательной комиссии посетили главу государства в его загородной резиденции в местечке Ланы у Праги. Президент болен, и врачами ему предписан домашний режим. "Земан произвел на нас очень хорошее впечатление. Он в порядке", - заявили журналистам члены участковой избирательной комиссии после встречи с президентом. Они сообщили, что говорили с ним о выборах и других темах.