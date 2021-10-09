СМИ: в Карабахе выстрелом со стороны ВС Азербайджана убит мирный житель

ЕРЕВАН, 9 октября. /ТАСС/. Житель города Мартакерт непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) погиб в субботу в результате выстрела с азербайджанской стороны. Об этом сообщило армянское государственное агентство Арменпресс со ссылкой на пресс-секретаря главы НКР Лусине Аванесян.

"В результате выстрела с азербайджанской стороны в городе Мартакерте погиб мирный житель. Во время выстрела он занимался сельскохозяйственной работой", - отметила она.

Аванесян также сообщила, что власти непризнанной республики сообщили о трагическом инциденте российским миротворцам.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.