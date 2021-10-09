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СМИ: явка на выборах депутатов нижней палаты парламента Чехии составила около 50%

Согласно социологическим прогнозам, наибольшие шансы на победу имеет возглавляемое премьер-министром Андреем Бабишем центристское движение "Акция недовольных граждан"

ПРАГА, 9 октября. /ТАСС/. Голосование на выборах нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента завершилось в субботу в Чехии. В 14:00 по центральноевропейскому времени (15:00 мск) в республике закрылись почти 15 тыс. избирательных участков. Явка составила около 50%, сообщило Чешское радио.

Более 8 млн избирателей Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, определяли, кто из 5 242 кандидатов, выдвинутых 22 политическими субъектами страны, займет 200 депутатских кресел в нижней палате парламента.

Согласно социологическим прогнозам, наибольшие шансы на победу имеет возглавляемое премьер-министром Андреем Бабишем центристское движение АНО ("Акция недовольных граждан"). Своих представителей в Палату депутатов могут провести еще две партии, одно политическое движение и две коалиций.

Подсчет голосов избирателей начался. Предварительные итоги выборов ожидаются в субботу вечером.

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