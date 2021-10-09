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Коалиция "Вместе" лидирует на выборах в Чехии после подсчета 98,27% голосов

Коалиция обогнала движение премьер-министра Андрея Бабиша на 0,01%
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ПРАГА, 9 октября. /ТАСС/. Партийная коалиция "Вместе", в которую входят правые Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09", лидирует в субботу на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии после подсчета 98,27% голосов избирателей, обогнав возглавляемое премьер-министром Андреем Бабишем центристское политическое движением АНО ("Акция недовольных граждан") на 0,01%. Об этом сообщило Чешское статистическое управление.

Коалиция вместе получила 27,49% голосов избирателей, а АНО - 27,39%.

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