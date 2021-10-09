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Бабиш признал поражение своей партии на парламентских выборах в Чехии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш AP Photo/Petr David Josek
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo/Petr David Josek

ПРАГА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им центристского политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") на завершившихся в субботу выборах в Палату депутатов (нижняя палата парламента). Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.

"Партийная коалиция "Вместе" [в составе праволиберальной Гражданской демократической партии, христианских демократов и партии "Традиция Ответственность Процветание 09"] победила по количеству голосов. Поздравляю ее с этим", - сказал Бабиш.

Теги
ЧехияБабиш, Андрей
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