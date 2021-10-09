Бабиш признал поражение своей партии на парламентских выборах в Чехии

ПРАГА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им центристского политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") на завершившихся в субботу выборах в Палату депутатов (нижняя палата парламента). Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции.

"Партийная коалиция "Вместе" [в составе праволиберальной Гражданской демократической партии, христианских демократов и партии "Традиция Ответственность Процветание 09"] победила по количеству голосов. Поздравляю ее с этим", - сказал Бабиш.