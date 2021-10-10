В Иране заявили, что страна не попадет в зависимость от России и Китая

ТЕГЕРАН, 10 октября. /ТАСС/. Иран не намерен попадать в зависимость от России и Китая и будет развивать отношения с этими странами на основе взаимного интереса. Об этом заявил в воскресенье глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Разумеется, мы не хотим привязывать себя к Китаю и России, но будем проводить внешнюю политику на основе взаимных интересов", - цитирует его агентство ISNA. По словам министра, "одной из ключевых особенностей сбалансированной внешней политики является то, что, принимая во внимание приоритетные направления, Тегеран будет использовать любую возможность в других областях в мире ради максимального обеспечения национальных интересов".

Он добавил, что "взгляд на восток не означает полный отказ от западного вектора". "Мы откровенно заявили западным [лидерам], что географически находимся в Азии и нам близки Китай, Россия и Индия, - добавил Абдоллахиян. - Из-за того, что вы [речь о западных странах] движетесь в фарватере американской политики и не выполняете свои обязательства в отношении Ирана, день ото дня вы несете убытки и отдаляетесь от планов по инвестициям и взаимодействию с Ираном в различных сферах, связанных с торговлей и экономикой".

26 августа Абдоллахиян заявил, что внешняя политика Тегерана при новом президенте страны Эбрахиме Раиси будет сконцентрирована на Азии и соседних странах. По его словам, Тегеран "намерен следовать сбалансированной, активной и умной дипломатии на основе принципов достоинства и мудрости".