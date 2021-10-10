Президент Эстонии предложила создать пост министра по делам русскоязычного региона

ТАЛЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Уходящая с поста президента Эстонии Керсти Кальюлайд предложила в воскресенье создать в правительстве должность министра по делам уезда Ида-Вирумаа, населенного преимущественно русскоговорящими.

"Я считаю, что нам стоило бы рассматривать развитие Ида-Вирумаа в целом, создать здесь должность, которую занимала бы компетентная и имеющая доступ к правительству республики персона", - сказала она газете "Северное побережье".

Президент напомнила, что ранее в Эстонии обсуждалась идея учреждения должности министра по делам уезда, расположенного на границе с Россией. "Да, чтобы исчезла та проблема, когда люди, желающие сделать что-то в Ида-Вирумаа, ходят целый год и стучатся в одну, другую или третью дверь, чтобы найти решение своей проблемы, - продолжала Кальюлайд. - А им повсюду говорят, мол, что это не совсем наша область. Чтобы было место, куда бы человек мог прийти, а его вопрос решили бы".

В августе директор Эстонского национального музея Алар Карис был избран новым президентом Эстонии. Вступление Кариса в должность запланировано на 11 октября.