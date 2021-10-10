Иорданские министры ушли в отставку перед перестановками в кабинете Бишера аль-Хасауны

БЕЙРУТ, 10 октября. /ТАСС/. Члены правительства Иордании вручили в воскресенье премьер-министру Бишеру аль-Хасауне прошения об отставке перед проведением перестановок в кабинете. Как сообщило агентство Ammon, новый состав исполнительного органа власти под руководством аль-Хасауны будет объявлен в понедельник. Скорее всего, ключевые посты останутся в руках прежних министров.

С октября прошлого года, когда король Иордании Абдалла II назначил своего бывшего политического советника Бишера аль-Хасауну премьер-министром, перестановки в кабинете проводятся в четвертый раз.

Экономика королевства пережила из-за принятых властями мер в рамках борьбы с пандемией в 2020-2021 годах самый глубокий спад за последние десятилетия. Но при этом правительство сумело не допустить коллапса, и по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) рост ВВП к концу года может составить 2%. Кроме того, МВФ выделит Иордании кредит на сумму $1,3 млрд на осуществление программы экономического оздоровления и увеличения занятости населения. Безработица в королевстве достигла 23%.

59-летний Бишер аль-Хасауна закончил университет в Аммане и продолжил юридическое образование в Лондоне и Гарварде (США), имеет степень доктора наук по специальности международное право. Работал послом в Каире, Кении, Эфиопии и Франции, постоянным представителем Иордании при Лиге арабских государств и ЮНЕСКО.

В 2016-2017 годах занимал должность госминистра по иностранным делам, в 2017-2018 годах - госминистра по правовым вопросам. С апреля 2019 года был назначен советником короля по политическим вопросам.