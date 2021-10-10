В Минобороны Украины сообщили, что Киев получил партию военной помощи от США

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Американский военный борт доставил партию военной помощи Украине, среди которой боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения. Об этом сказано в сообщении украинского Минобороны в воскресенье.

"Кроме ранее согласованного объема в $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн", - говорится в нем.

Отмечается, что грузы поступают партиями, одна из которых прибыла в аэропорт "Борисполь" в воскресенье. Уточняется, что начиная с 2014 года Киев получил военную помощь от США на сумму, которая превышает $2 млрд.