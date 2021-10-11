В Китае заявили, что Индия создает трудности для продвижения пограничных переговоров

ПЕКИН, 11 октября. /ТАСС/. Командование индийских ВС создает трудности для продвижения переговоров с КНР по пограничным вопросам, выдвигая "нерациональные требования". Об этом заявил в понедельник официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Лун Шаохуа.

"Индия продолжает выдвигать нерациональные и нереалистичные требования, создавая трудности для продвижения переговоров", - говорится в распространенном заявлении.

По его словам, Пекин "прилагает огромные усилия для снижения напряженности на китайско-индийской границе". "В ходе консультаций КНР стремится сохранить межгосударственные и межармейские отношения с Индией", - уточнил Лун Шаохуа.

Как он подчеркнул, Китай намерен "твердо отстаивать национальный суверенитет" и надеется, что Индия "не будет руководствоваться неверными оценками". "Индийская сторона должна проявить искренность и предпринять реальные шаги для того, чтобы мы могли сообща обеспечить мир и безопасность в приграничном регионе", - добавил официальный представитель.

В воскресенье индийский телеканал NDTV сообщил, что в ходе 13-го раунда переговоров с Китаем по пограничным вопросам Индия потребовала скорейшего завершения развода войск в области Ладакх. Консультации прошли на китайской стороне в районе пограничного пункта Чушул-Молдо и длились около восьми с половиной часов.

Продолжающийся переговорный процесс между представителями ВС Индии и Китая призван разрядить напряженность в Ладакхе, где весной 2020 года началось противостояние армий двух стран. В начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван стычки возобновились, были погибшие. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны 10 февраля начали взаимный отвод войск из спорных районов на границе.