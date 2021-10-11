Экс-спикер Рады заявил о готовности сотрудничать с теми, кто готов "менять Украину"

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Отправленный в отставку глава Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что пока не вел переговоры с представленными в украинском парламенте политическими силами, однако выразил готовность сотрудничать с теми, кто, как он считает, готов работать над изменениями в стране.

"Партнеры [партии] "Батькивщины" определились во время голосования за мою отставку - вы видели, что "Батькивщина", "Доверие", "Слуга народа" и "За будущее" [поддержали отставку], и мы получили новый формат коалиции в стенах Верховной рады. Поэтому никаких переговоров с коллегами я не вел, как и с другими фракциями. Но я готов сотрудничать с теми, кто конструктивно настроен действительно менять Украину. Не только говорить и видео снимать, а работать", - сказал Разумков в понедельник в эфире телеканала "Украина-24".

Экс-спикер отметил, что не видит оснований для лишения его депутатского мандата, как того требуют в президентской фракции "Слуга народа". "У коллег свои правила и законы, они их и пишут, и просто выдумывают. Позиция [главы фракции "Слуги народа" в Раде Давида] Арахамии мне непонятна, пусть бы он ее объяснил. Иногда мне кажется, что наши коллеги начинают на себя брать не только функции суда, а и других органов - ЦИК и законодательства Украины, которое они трактуют, как им угодно. Это точно неправильный подход, и это плохо закончится", - отметил Разумков.

Ранее Арахамия заявил, что вопрос сохранения мандата Разумкова зависит от его политического будущего. До этого идею лишить Разумкова мандата озвучивал заместитель Арахамии, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Он заявлял, что намерен проверить, является ли основанием для этого выход экс-спикера из фракции "Слуги народа".

В четверг Рада по инициативе фракции "Слуга народа" отозвала Разумкова с поста спикера парламента. Он занимал эту должность с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года Разумков был главой партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Разумков не исключает и возможности создания собственной партии. Он уже заявил, что намерен собирать вокруг себя единомышленников, чтобы реализовать предвыборные обещания, данные политической силой в 2019 году.