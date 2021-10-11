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Медведчука уведомили о ходатайстве об аресте или залоге в $38 млн

Депутат Рады Ренат Кузьмин утверждает, что глава политсовета ОПЗЖ не сможет внести залог, так как наложенные на него санкции не позволяют ему осуществлять финансовые операции
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук
© Сергей Бобылев/ТАСС

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Государственное бюро расследование (ГБР) Украины уведомило главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука о ходатайстве об избрании ему новой меры пресечения - аресте или залоге в 1 млрд гривен (около $38 млн). Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил однопартиец Медведчука, депутат Рады Ренат Кузьмин.

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"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашним арестом, его не нарушает, и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую", - написал он.

Кузьмин утверждает, что Медведчук не сможет внести залог, так как наложенные ранее на него санкции не позволяют ему осуществлять финансовые операции.

Теги
Украина
Адвокат Медведчука считает нереальным внесение за него залога в $38 млн
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