Вопросы климата и глобального баланса сил войдут в стратегическую концепцию НАТО

МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Вопросы изменения климата и глобального баланса сил должны войти в новую стратегическую концепцию НАТО, которую лидеры блока утвердят на саммите альянса в Мадриде в 2022 году. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Лиссабоне, которое в прямом эфире транслируется на сайте альянса.

"Мир сильно изменился. Мы видим куда более агрессивную Россию <...>, - утверждал он. - Изменение климата сейчас главный пункт в повестке дня, поскольку это имеет значение для нашей безопасности. И мы также видим, что глобальный баланс сил действительно меняется с подъемом Китая".