Король Иордании утвердил перестановки в правительстве Бишера аль-Хасауна

БЕЙРУТ, 11 октября. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II издал в понедельник декрет, в котором одобрил перестановки в правительстве во главе с премьер-министром Бишером аль-Хасауном. Как сообщило агентство Petra, в состав кабинета введены восемь новых чиновников, в том числе две женщины, а на пост министра промышленности и торговли перемещен Юсеф аль-Шамали, который ранее возглавлял министерство труда.

Иорданский монарх принял присягу новых членов правительства и поблагодарил тех, кто был отправлен в отставку. Ключевые посты в кабинете сохранили за собой прежние министры. Так главой МВД королевства остался Мазен Фарайя, а министром иностранных дел и по делам экспатриантов - Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади, оборонным ведомством по-прежнему руководит сам премьер.

С октября прошлого года, когда король Иордании Абдалла II назначил своего бывшего политического советника Бишера аль-Хасауна премьер-министром, перестановки в его кабинете проводятся в четвертый раз. Предыдущие изменения были проведены в марте после утверждения парламентом представленного кабинетом госбюджета на 2021 финансовый год. Тогда в состав кабинета вошли пять новых министров.

Как было объявлено в понедельник, на пост министра энергетики и минеральных ресурсов утвержден Салех аль-Харабша, министром труда стал Найеф Астейтия, министром просвещения и высшего образования - Ваджих Увейс. В состав кабинета вошли две женщины: министром культуры назначена Хайфа ан-Наджар, а Вафа Бани Мустафа - госминистром по вопросам права. Сменился госминистр по делам средств массовой информации, им стал Фейсал аш-Шеббуль, а министром окружающей среды утвержден Муавия ар-Радайда. В структуре правительства появилось министерство по инвестиционному развитию, которое возглавил Хейри Амро.

Экономика королевства пережила из-за принятых властями мер в рамках борьбы с пандемией в 2020-2021 годах самый глубокий спад за последние десятилетия. При этом правительство сумело не допустить коллапса. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), рост ВВП к концу года может составить 2%. Кроме того, МВФ выделит Иордании кредит на сумму $1,3 млрд на осуществление программы экономического оздоровления и увеличения занятости населения.