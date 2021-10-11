Адвокат: власти Украины блокируют активность Медведчука из-за его несогласия с Зеленским

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Украинские власти пытаются с помощью новых уголовных дел против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука ограничить его политическую активность как лидера оппозиции. Такое мнение высказала в понедельник адвокат политика Лариса Чередниченко.

"Власть пытается ограничить политическую деятельность Виктора Владимировича [Медведчука] как лидера оппозиции, поскольку он не согласен с курсом президента [Украины] Владимира Зеленского на евроинтеграцию и членство в НАТО", - сказала она в эфире канала "Первый независимый".

Ранее в понедельник Государственное бюро расследований (ГБР) Украины уведомило Медведчука о ходатайстве об избрании ему новой меры пресечения - ареста или залога в 1 млрд гривен - в рамках новых обвинений по статьям о госизмене и содействии террористической организации.

"Сейчас сторона обвинения будет требовать от суда избрать Виктору Владимировичу очередную меру пресечения, без учета того что он и так находится под действием меры пресечения по более раннему делу. Нам были вручены ходатайства и материалы в пяти томах. Прокуроры получили от нас расписку о вручении. Дальше они поедут сдавать это ходатайство в канцелярию суда, и у суда появится право назначить заседание", - рассказала Чередниченко.

Она отметила, что защита Медведчука в усиленном режиме знакомится с материалами, которые получила, и с содержанием ходатайства. По словам адвоката, в каждом томе примерно 200-250 страниц. "Нам надо изучить около 1 200 страниц дела", - добавила она.

Чередниченко напомнила, что 31 октября истекает срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Медведчука по предыдущему делу. Она пояснила, что суд по представлению обвинения может продлить домашний арест еще на 12 дней, после чего Медведчук сможет посещать заседания Рады и выполнять свои депутатские функции. "Власти проще открыть новое дело и избрать новую меру пресечения", - считает адвокат.

Варианты развития событий

Чередниченко считает, что существует несколько вариантов развития событий. "Суд может удовлетворить ходатайство прокурора и избрать Виктору Владимировичу меру пресечения, о которой просит прокурор - то есть содержание под стражей с альтернативой внесения залога, размер которого прокуроры определили произвольно в 1 млрд гривен [примерно $38 млн]. Либо следственный судья может отказать прокурорам и избрать Виктору Владимировичу иную меру пресечения, как это было в прошлом уголовном производстве", - пояснила адвокат.

Она напомнила, что прокуроры и ранее просили суд заключить Медведчука под стражу, но следственный судья избрал в качестве меры пресечения круглосуточный домашний арест.

Она добавила, что закон четко ограничивает предельную сумму залога. Если прокуроры в своих требованиях выходят за эти рамки, они должны аргументировать необходимость такого решения. "Прокуроры в очередной раз объясняют такую нереальную сумму залога тем, что, во-первых, Виктор Владимирович - богатый человек и имеет возможности для внесения такого залога, а во-вторых, тем, что они насчитали произвольную сумму якобы причиненного ущерба более 3 млрд гривен. Как они это сделали, нам пока непонятно. Мы будем с этим разбираться. Это нереальная цифра плюс невозможно сейчас человеку, находящемуся под действием санкций, самостоятельно за себя вносить залог - ни один банк не возьмет на себя функции перечислить эти деньги", - пояснила Чередниченко.

Новые обвинения в адрес Медведчука

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 8 октября сообщила, что Медведчуку предъявлено новое обвинение по статьям о госизмене и содействии террористической организации. По версии следствия, он причастен к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). На этом основании прокуратура намерена добиваться ареста оппозиционного политика, либо рекордного для украинской судебной практики залога в 1 млрд гривен.

В ОПЗЖ новые обвинения против Медведчука назвали фальсифицированными и безосновательными.

В настоящий момент политик находится под круглосуточным домашним арестом. Эта мера пресечения, избранная 13 мая в рамках дела по статьям о госизмене и "нарушении законов и обычаев войны", уже несколько раз продлевалась. Сам Медведчук неоднократно заявлял, что эти обвинения являются политически мотивированными.