СМИ: инициатор сноса памятника маршалу Коневу может стать главой МИД Чехии

ПРАГА, 11 октября. /ТАСС/. Глава муниципалитета района Прага-6 Ондржей Коларж, выступивший инициатором демонтажа в чешской столице памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, может стать министром иностранных дел в правительстве, которое будет сформировано по итогам прошедших выборов в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента. Об этом сообщило в понедельник сетевое издание Seznam.

По его информации, кандидатура Коларжа рассматривается на переговорах о формировании кабмина между партийной коалицией "Вместе", в которую входят праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09", а также объединением в составе Пиратской партии Чехии и центристского движения "Старосты и независимые". Им принадлежит 108 из 200 кресел в нижней палате парламента.

Как отмечает издание, другим кандидатом на пост главы МИД является имеющий опыт дипломатической работы мэр города Градец-Кралове (Восточная Чехия) Мартин Дворжак.

Проект распределения постов

Единственным кандидатом на пост премьера Чехии стал председатель Гражданской демократической партии Петр Фиала. Партийные коалиции поручили этому политику обратиться к президенту страны Милошу Земану с предложением поручить ему вести официальные переговоры о формировании правительства. Глава государства в данное время находится в больнице, поэтому, полагает издание, процесс формирования нового кабмина может затянуться до его выздоровления.

Кресло спикера нижней палаты парламента хочет занять председатель партии "Традиция Ответственность Процветание 09" Маркета Пекарова-Адамова. МВД желает возглавить глава движения "Старосты и независимые" Вит Ракушан, а министерство финансов - гражданский демократ Зденек Станюра.

Портал Seznam отмечает, что пост главы Минобороны будет предложен гражданскому демократу Яне Черноховой. Она ранее возглавляла комитет по обороне и безопасности нижней палаты парламента. Минпромторг готов возглавить представитель движения "Старосты и независимые" Веслав Михалик. На кресло министра юстиции претендует гражданский демократ Марек Бенда.

Перенос памятника Коневу

3 апреля 2020 года по решению муниципальных властей района Прага-6 был снят с пьедестала памятник Коневу, находившийся на административной территории данного района. Это произошло, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента республики.

Муниципальные власти планируют передать монумент в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги.

Решение о переносе памятника было принято муниципалитетом 12 сентября 2019 года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту его демонтажа по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Маршал Советского Союза Конев с весны 1944 года командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии. В мае 1945 года именно эти войска освободили чешскую столицу от нацистов. Памятник Коневу торжественно установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города.