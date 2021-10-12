В ЛНР заявили, что закон "О переходном периоде" поставит Украину вне минских соглашений

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Закон "О переходном периоде", который уже согласован правительством Украины, идет вразрез с минскими соглашениями, а его принятие Радой автоматически выведет Киев из мирного процесса на их базе. Об этом в опубликованном во вторник интервью газете "Известия" заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Украинское правительство согласовало и внесло в раду проект закона "О переходном периоде", который нарушает все без исключения положения минских соглашений. Подчеркну, этот проект разработало одно из министерств и уже согласовало украинское правительство. Теперь, если его примет Рада и он получит статус закона, то это станет автоматическим выходом Киева из минских соглашений, и будет только стоять вопрос о санкциях, которые должны быть применены к нарушителю международных соглашений, в частности резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал он.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что нормандский формат (Германия, Франция, Россия и Украина) является в настоящее время единственной площадкой, в рамках которой возможно решать вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе. Данное заявление главы государства последовало несмотря на то, что в основе мирного урегулирования конфликта лежат минские соглашения, а ключевой переговорной площадкой обозначена контактная группа.

Кроме того, в Киеве неоднократно заявляли о стремлении выйти из минских соглашений. На площадке контактной группы, как по итогам последнего заседания констатировал полпред России Борис Грызлов, украинская делегация саботирует мирный процесс, доводя его до абсурда.