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Кризис на Украине

В ЛНР заявили, что закон "О переходном периоде" поставит Украину вне минских соглашений

Принятие закона Радой автоматически выведет Киев из мирного процесса на базе соглашений, отметил глава республики Леонид Пасечник

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Закон "О переходном периоде", который уже согласован правительством Украины, идет вразрез с минскими соглашениями, а его принятие Радой автоматически выведет Киев из мирного процесса на их базе. Об этом в опубликованном во вторник интервью газете "Известия" заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Украинское правительство согласовало и внесло в раду проект закона "О переходном периоде", который нарушает все без исключения положения минских соглашений. Подчеркну, этот проект разработало одно из министерств и уже согласовало украинское правительство. Теперь, если его примет Рада и он получит статус закона, то это станет автоматическим выходом Киева из минских соглашений, и будет только стоять вопрос о санкциях, которые должны быть применены к нарушителю международных соглашений, в частности резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал он.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что нормандский формат (Германия, Франция, Россия и Украина) является в настоящее время единственной площадкой, в рамках которой возможно решать вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе. Данное заявление главы государства последовало несмотря на то, что в основе мирного урегулирования конфликта лежат минские соглашения, а ключевой переговорной площадкой обозначена контактная группа.

Кроме того, в Киеве неоднократно заявляли о стремлении выйти из минских соглашений. На площадке контактной группы, как по итогам последнего заседания констатировал полпред России Борис Грызлов, украинская делегация саботирует мирный процесс, доводя его до абсурда.

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