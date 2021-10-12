Ким Чен Ын раскритиковал США и Южную Корею за дестабилизирующие действия

СЕУЛ, 12 октября. /ТАСС/. КНДР продолжит укреплять силы самообороны для противодействия враждебным силам. Как сообщило во вторник агентство ЦТАК, об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын в ходе выступления 11 октября на выставке оборонных разработок, посвященной 76-й годовщине основания правящей Трудовой партии Кореи.

"Наш враг - это сама война, а не определенная страна или силы, такие как Южная Корея или США. Однако наши мирные усилия ни в коем случае не означают, что мы отказываемся от права на самооборону", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Одновременно он подверг критике Сеул и Вашингтон за проведение совместных военных учений и разработку новых вооружений. "Соединенные Штаты часто говорят о том, что не имеют враждебных намерений в отношении нашей страны, однако поведение Вашингтона идет вразрез с его словами", - сказал Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что КНДР "должна быть сильной ради следующих поколений".

"Военные угрозы, с которыми сталкивается наша страна, отличаются от тех, что мы видели десять, пять или три года назад", - отметил глава государства, добавив, что ситуацию на Корейском полуострове будет нелегко урегулировать именно из-за позиции США. Он обвинил в лицемерии и двойных стандартах Сеул, который, "говоря о мире, сотрудничестве и процветании, продолжает наращивать военный потенциал".

Пхеньян ответит "решительными действиями", если Южная Корея продолжит "посягать на его право на самооборону", подчеркнул Ким Чен Ын. При этом он отметил, что "ужасающая история конфликта между соотечественниками не должна повториться".