Британский авианосец не зафиксировал инцидентов с кораблями Китая во время похода

СИНГАПУР, 12 октября. /ТАСС/. Международная авианосная ударная группа (АУГ) во главе с флагманом британских военно-морских сил авианосцем Queen Elizabeth не зафиксировала никаких инцидентов с китайскими кораблями во время прохода через Южно-Китайское море. Об этом пишет во вторник газета The Straits Times со ссылкой на командующего АУГ коммодора Стивена Мурхауса.

"Акватория [Южно-Китайского моря] является международными нейтральными водами, поэтому многие государства направляют туда свои корабли и суда, а также самолеты", - сказал военачальник на борту прибывшего в Сингапур авианосца. Он отметил, что "китайская сторона также ведет там активную деятельность, но проход группы был безопасным, с соблюдением дистанции, никаких инцидентов не было".

Министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь в Facebook написал, что корабли ВМС республики провели маневры в составе АУГ, самолеты ВВС совершили совместные полеты с палубной авиацией авианосца.

Флагман британского флота покинул 22 мая военно-морскую базу в Портсмуте с 18 самолетами и 14 вертолетами на борту, отправившись в экспедицию протяженностью 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре. В походе его сопровождают девять кораблей, общая численность экипажей которых составляет 3,7 тыс. человек. Развертывание АУГ, по замыслу Лондона, должно продемонстрировать повышенное внимание Великобритании к регионам Индийского и Тихого океанов.

Китай выступал с критикой этого похода, который, как считают в Пекине, отражает "сохранение британского колониального мышления". Пекин также предупредил о недопустимости "необдуманных действий" в Южно-Китайском море.