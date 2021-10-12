Боррель и Кулеба обсудили проблему ухудшения ситуации в Донбассе

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили обстановку в Донбассе, а также вопрос урегулирования конфликта. Об этом во вторник сообщило Представительство ЕС на Украине.

"Этим утром в Киеве перед саммитом ЕС - Украина Жозеп Боррель обсудил с Дмитрием Кулебой ухудшение ситуации на востоке Украины и выполнение минских договоренностей. Европейский союз твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении представительства в Twitter.

Во вторник в Киеве проходит саммит Украина - ЕС, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.