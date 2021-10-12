{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Милиция проверяет сообщение о заложенных взрывных устройствах в минской школе

Гомельские школы № 1, 4, 66 также получили на электронную почту письма о заложенных взрывных устройствах

МИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Милиция Минска проверяет сообщение о заложенных взрывных устройствах в столичной школе.

"Сегодня утром в столичную школу № 24 поступило электронное сообщение с информацией о заложенных взрывных устройствах. На месте работают сотрудники милиции, принимаются необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Мингорисполкома во вторник.

УВД Гомельского облисполкома проинформировало, что гомельские школы № 1, 4, 66 также получили на электронную почту письма о заложенных взрывных устройствах. "В настоящее время на местах работают сотрудники милиции и другие экстренные службы, принимаются необходимые меры безопасности", - сообщило ведомство.

Теги
Белоруссия
Президент Киргизии предложил кандидатуру главы своей администрации
Читать полностью