Премьер Польши назвал ложью утверждения о планах выхода республики из ЕС

ВАРШАВА, 12 октября. /ТАСС/. Польша не планирует выходить из Европейского союза. Об этом заявил во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Будапеште по итогам встречи Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) с президентом Египта.

"Наша уважаемая оппозиция пытается обвинить нас в том, что мы пытаемся довести до ослабления Польши и Евросоюза путем выхода из ЕС. Это не только ложная новость. Это хуже. Это ложь, которая нужна для того, чтобы ослабить ЕС", - сказал он.

"Это ложь, опирающаяся на ошибочное мнение о том, что люди не могут прочитать вердикты конституционных судов других стран - членов ЕС, которые были очень похожи на тот, который был вынесен польским Конституционным судом (КС)", - добавил глава польского правительства, комментируя вынесенное на прошлой неделе решение о примате права Польши над законами ЕС.

Конституционный суд Польши 7 октября подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями конституции республики. С запросом о проверке превосходства одного закона над другим в КС обратился в марте премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. В Совете министров Польши задумались о превышении полномочий суда Европейского союза, заключающемся в утверждении верховенства европейского права над польской конституцией. Это произошло после того, как Европейский суд юстиции принял решение о том, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. Суд постановил, что в случае подтверждения нарушения принципа верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки.

Многие наблюдатели считают вердикт суда прямым путем Польши к правовому Polexit, как называют в республике выход страны из Евросоюза по аналогии с Brexit. Еврокомиссия выразила озабоченность решением польского суда, заверив, что использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы защитить приоритет европейских норм над национальными законами государств Евросоюза. Крупнейшая наднациональная партия ЕС - Европейская народная партия - заявила, что правительство Польши ведет страну к выходу из ЕС. Власти республики заверяют, что не планируют этого делать.