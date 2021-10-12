Минобороны Кувейта разрешило женщинам служить в армии

КАИР, 12 октября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра, министр обороны Кувейта Хамад Джабер Али ас-Сабах подписал указ, в соответствии с которым женщины получили право нести службу в вооруженных силах эмирата в ряде подразделений. Об этом сообщило во вторник Кувейтское информационное агентство (KUNA).

"Кувейтские женщины доказали, что они [действовали наравне] с мужчинами во всех областях, в самых сложных условиях и периодах, через которые прошла страна, поэтому пришло время предоставить им возможность проходить службу в Армии Кувейта бок о бок с мужчинами", - приводит слова министра обороны Кувейта KUNA.

Отмечается, что на первых этапах женщины смогут служить в медицинских и вспомогательных подразделениях кувейтской армии в качестве младших офицеров и специалистов.