Япония может ввести систему секретных патентов на особо важные разработки

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Японии изучает вопрос о введении системы секретных патентов на разработки, связанные с обеспечением национальной безопасности. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.

"Мы намерены выработать конкретные меры по обеспечению экономической безопасности, включая пересмотр нынешней системы раскрытия патентов", - сказал он. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида неоднократно говорил о необходимости усилить контроль за утечками новейших технологических разработок за рубеж.

В начале года также появились сообщения о том, что власти обяжут исследователей сообщать о получении иностранных грантов в случае, если они при этом имеют и национальное финансирование на свои разработки. Такая система направлена прежде всего на то, чтобы пресечь попытки Пекина воспользоваться японским научным потенциалом, отмечала, в частности, газета Yomiuri.

В Японии действует государственная система финансирования научных исследований, в рамках которой в 2020 финансовом году было удовлетворено более 29,5 тыс. заявок на выделение субсидий. Их общая сумма за год составила около 220 млрд иен (около $2 млрд).

По данным газеты, Китай пытается использовать эту систему в своих интересах, устанавливая отношения с перспективными японскими исследователями. Он, по этим сведениям, предоставляет им дополнительное финансирование, получая взамен результаты разработок. Источники газеты утверждают, что в последнее время были выявлены по меньшей мере 44 исследователя, получавших как японское государственное финансирование, так и гранты из КНР, в том числе из научных центров, связанных с вооруженными силами.