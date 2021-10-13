Депутат Рады Ирина Верещук может стать министром обороны Украины

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Депутат от правящей украинской партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что может стать новым главой министерства обороны страны.

"У меня нет такого: хочу не хочу. <...> У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сыновей военный. Я хорошо знаю, куда иду. Я прекрасно понимаю, какой риск для меня лично это составляет - и репутационный, и политический, и для моего будущего, и психологический. Но кто-то должен это делать", - сказала она в эфире украинского "24 канала".

По словам депутата, парламентская фракция "Слуги народа" уже обсуждает ее кандидатуру, и Верещук надеется, что коллеги поддержат ее назначение.

Ранее Верещук неоднократно давала понять, что имеет министерские амбиции. Кроме того, она озвучивала претензии к действующему главе Минобороны Украины Андрею Тарану на фоне появившейся в СМИ информации о его возможной отставке. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Таран "находится на своем месте".

В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что в начале октября в правительстве Украины пройдут кадровые перестановки, однако не уточнил, какие именно ведомства получат новых руководителей.