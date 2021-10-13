Заседание Совета глав государств СНГ пройдет 15 октября в формате видеоконференции

МИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Заседание Совета глав государств СНГ, запланированное на 15 октября, пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщила в среду пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"15 октября в формате видеоконференции состоится заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств под председательством Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

По данным Исполкома СНГ, проект повестки заседания включает 11 вопросов. В частности, на саммите планируется принять заявления по случаю 30-летия организации, о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности и о развитии взаимодействия в сфере миграции.

"Намечено подписание еще двух документов, касающихся взаимодействия в сфере безопасности", - проинформировали в Исполкоме. Как уточнили в пресс-службе, речь идет о Договоре о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о решении, касающемся руководителя Антитеррористического центра СНГ. Сейчас этот пост занимает Андрей Новиков, срок его полномочий истекает 31 декабря.

Предполагается, что главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках организации, примут решение о председательстве в Содружестве в 2022 году. "Предусматривается, что председателем в СНГ в следующем году станет Республика Казахстан", - отметили в пресс-службе минской штаб-квартиры СНГ. Кроме того, по ее данным, планируется утвердить соглашение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов, а также объявить город Комрат в Молдавии культурной столицей Содружества в 2023 году.