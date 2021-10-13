Украинский экс-прокурор считает, что в Киеве могут заняться экстрадицией Поклонской

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Украинская сторона может начать подготовку документов на экстрадицию посла РФ в Республике Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) Натальи Поклонской, в отношении которой на Украине открыто уголовное дело по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил в среду бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Хорошая новость для Минюста Украины и прокуратуры АР Крым и Севастополя, и не очень - для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи посла РФ. Одно дело уже в суде, второе расследуется. Таким образом, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе", - написал Мамедов в Telegram-канале.

Генпрокуратура Украины в 2014 году открыла против Поклонской уголовное дело по подозрению в государственной измене, в апреле 2016 года - по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымско-татарского народа (организация признана экстремистской и запрещена в России).