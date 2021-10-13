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СМИ: компартия Китая начала дисциплинарную проверку в финансовых институтах страны

Проверки затронут регулирующие органы в сфере финансов, банки, фондовые биржи и компании по управлению активами

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Коммунистическая партия Китая (КПК) начала проверку в партийных комитетах 25 финансовых учреждений страны. Как сообщило в среду агентство "Синьхуа", инспекция продлится около двух месяцев.

Проверки затронут регулирующие органы в сфере финансов, банки, фондовые биржи и компании по управлению активами. Инспекторы оценят соответствие финучреждений партийным требованиям по финансовой безопасности, качественному развитию, борьбе с взяточничеством и контролю рисков в финансовом секторе.

В ходе проверки власти создадут телефонные линии и почтовые ящики для сбора жалоб и сообщений о нарушении дисциплины должностными лицами из числа членов партии.

Партийные представительства присутствуют в подавляющем большинстве государственных учреждений Китая, они осуществляют надзор за соблюдением организации политики партии.

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