СМИ: компартия Китая начала дисциплинарную проверку в финансовых институтах страны

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Коммунистическая партия Китая (КПК) начала проверку в партийных комитетах 25 финансовых учреждений страны. Как сообщило в среду агентство "Синьхуа", инспекция продлится около двух месяцев.

Проверки затронут регулирующие органы в сфере финансов, банки, фондовые биржи и компании по управлению активами. Инспекторы оценят соответствие финучреждений партийным требованиям по финансовой безопасности, качественному развитию, борьбе с взяточничеством и контролю рисков в финансовом секторе.

В ходе проверки власти создадут телефонные линии и почтовые ящики для сбора жалоб и сообщений о нарушении дисциплины должностными лицами из числа членов партии.

Партийные представительства присутствуют в подавляющем большинстве государственных учреждений Китая, они осуществляют надзор за соблюдением организации политики партии.