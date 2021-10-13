В Китае заявили, что не откажутся от доктрины неприменения первым ядерного оружия

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Китай сохраняет приверженность принципу недопустимости применения первым ядерного оружия. Об этом заявил в среду советник постоянного представительства КНР при ООН У Цзяньцзянь, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи по вопросам контроля над вооружениями.

"Китай с первого дня обладания ядерным оружием принял обязательства никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать ядерное оружие первым и, безусловно, обещал не использовать ядерное оружие против неядерных государств и в зонах, свободных от ядерного оружия, а также не угрожать его применением", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что КНР поддерживает режим нераспространения и выступает за ядерное разоружение, однако указал, что не все страны следуют этим принципам. В частности, он обратил внимание на действия США, которые "усиливают альянсы, укрепляют ядерную триаду", что подрывает мир и стабильность в глобальном масштабе. "США должны выполнить свои обязательства по ядерному разоружению, чтобы побудить другие государства присоединиться", - добавил советник постпредства.

По его словам, ядерный потенциал Китая остается на уровне, необходимом для обеспечения собственной безопасности. "Эта политика никогда не менялась и меняться не будет", - сказал У Цзяньцзянь.

Ранее во время дебатов в Первом комитете спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт сообщил, что КНР якобы осуществляет наращивание ядерного потенциала сверх минимального уровня, требующегося для самозащиты.

Китай традиционно придерживается концепции недопустимости нанесения ядерного удара первым. Однако вновь внимание к этому вопросу привлек в конце сентября бывший посол КНР в ООН Ша Цзукан, заявивший о необходимости повторно изучить данную проблему в свете усиления военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.