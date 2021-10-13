В Китае заявили, что AUKUS противоречит духу Договора о нераспространении ядерного оружия

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Соглашение США, Великобритании и Австралии по созданию ядерных подводных лодок AUKUS противоречит духу договоренностей о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил в среду советник постоянного представительства Китая при ООН У Цзяньцзянь, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам контроля над вооружениями.

"Договоренности по созданию ядерных подводных лодок между США, Австралией и Великобританией противоречат духу Договора о нераспространении ядерного оружия, - сказал он. - Такие шаги приведут к гонке вооружений и усилят напряженность в регионе. Двойные стандарты США и Великобритании по сотрудничеству в ядерной сфере неизбежно приведут к негативным последствиям для политического и дипломатического решения вопросов нераспространения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"У международного сообщества есть все основания задать Австралии вопрос о том, насколько она серьезна в выполнении своих обязательств по нераспространению", - добавил дипломат.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примут на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.