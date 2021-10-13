Шалленберг намерен остаться канцлером Австрии до очередных парламентских выборов

ВЕНА, 13 октября. /ТАСС/. Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг уверен, что после смены Себастьяна Курца он проработает на этом посту до конца работы текущего созыва австрийского Национального совета (нижняя палата парламента) в 2024 году.

По его словам, действующая коалиция в правительстве "Зеленых" и Австрийской народной партии сохранится до очередных выборов. "Я исхожу из этого", - сказал Шалленберг в интервью телеканалу OE-24 в ответ на вопрос, останется ли он канцлером до конца работы текущего созыва парламента.

В понедельник вице-канцлер республики и лидер "Зеленых" Вернер Коглер также выразил надежду, что их совместная работа в коалиционном правительстве Австрии с Австрийской народной партией под руководством канцлера Шалленберга продолжится до следующих выборов в парламент в 2024 году.

Шалленберг с 11 октября сменил на посту канцлера Курца, который оставил этот пост из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.