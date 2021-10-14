Politico: США обсудят возможность размещения контртеррористических сил в Узбекистане

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Представители Пентагона намерены посетить в текущем месяце Узбекистан, чтобы обсудить возможность размещения там контртеррористических сил США для потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники газета Politico.

Основная повестка визита будет касаться возможности размещения контртеррористических сил, что позволит военным США с большей легкостью вести наблюдение и наносить удары по целям в Афганистане, отмечает Politico. Представители американского оборонного ведомства посетят Узбекистан в составе делегации, газета не уточняет, кто еще в нее войдет.

По сведениям издания, вашингтонская администрация уже несколько месяцев ведет подобные переговоры с Узбекистаном и другими странами, граничащими с находящимся теперь под контролем радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Афганистаном. В Пентагоне, а также Госдепе и Белом доме на просьбу ТАСС прокомментировать статью Politico пока не ответили.

При этом, напоминает газета, в последние дни в Узбекистане побывали две делегации американских законодателей. Входивший в состав одной из них конгрессмен-республиканец Дон Бэкон (штат Небраска) по итогам поездки заявил "Политико", что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел на него впечатление, а сама страна, по его мнению, может "превратиться в демократическое государство, которое станет защитником прав человека". "Думаю, они на правильном пути реформ, но многое еще предстоит сделать", - отметил Бэкон. Газета не уточняет, обсуждалась ли в ходе упомянутых визитов возможность размещения американских сил в Афганистане для осуществления операций по борьбе с терроризмом в регионе.

"Политико" отмечает, что Узбекистан "поднялся в списке" американских внешнеполитических приоритетов на фоне вывода ВС США из Афганистана. "Наличие в этом регионе друга, географически расположенного поблизости от потенциального пристанища террористов, важно с тактической и стратегической точек зрения", - заявил газете конгрессмен-республиканец Август Пфлюгер (штат Техас).

В начале октября с визитом в Узбекистане также побывала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.