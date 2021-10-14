Досрочное голосование началось на очередных выборах президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 октября. /ТАСС/. Досрочное голосование на очередных выборах главы Узбекистана, которые назначены на 24 октября, началось в четверг на всех избирательных участках, расположенных на территории республики и за ее пределами. Об этом в четверг сообщила корреспонденту ТАСС член ЦИК республики Гульноза Исмоилова.

"В соответствии со статьей 57 Избирательного кодекса Узбекистана досрочное голосование на очередных выборах президента республики, назначенных на 24 октября, будет проходить в период с 14 по 20 октября, для осуществления досрочного голосования избиратель должен будет письменно обратиться в соответствующую избирательную комиссию с указанием причины отсутствия в день выборов", - сказала Исмоилова.

По ее словам, избирателю в присутствии не менее двух членов избирательной комиссии выдается избирательный бюллетень. Голосующий должен будет расписаться в его получении, в специально оборудованной кабинке заполнить и запечатать бюллетень, затем два члена избирательной комиссии расписываются в месте склеивания конверта и ставят печать избирательной комиссии. В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана конверт будет опущен в избирательную урну в день голосования и вскрыт при подсчете голосов. Как ранее сообщили в ЦИК, в единый электронный список избирателей Узбекистана включен 21 249 921 гражданин.

В Узбекистане правом выдвигать кандидатов в президенты обладают лишь политические партии, которых в настоящее время в республике пять. Старейшая из них - Народно-демократическая партия Узбекистана - выдвинула в президенты заместителя председателя своего политсовета Максуду Ворисову. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Экологическая партия выдвинули в президенты своих лидеров Бахрома Абдухалимова, Алишера Кодирова и Нарзулло Обломурадова.

Самая многочисленная и влиятельная в республике Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула своим кандидатом действующего президента республики Шавката Мирзиёева. На президентских выборах 2016 года он также выдвигался от этой партии и победил с большим отрывом от остальных кандидатов.