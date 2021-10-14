Армия Израиля отказалась комментировать сообщения об ударах в районе Пальмиры в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась в четверг комментировать сообщения СМИ об ударах ВВС страны по району к юго-востоку от Пальмиры (240 км от Дамаска).

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - ответил по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель израильской армейской пресс-службы.

Ранее сирийский военный источник заявил агентству SANA, что израильские самолеты совершили нападение из пограничного района Эт-Танф на южные окрестности Пальмиры. Согласно его сведениям, при отражении атаки погиб один сирийский солдат, еще трое военнослужащих получили ранения. По информации агентства, в ходе авиаудара был нанесен материальный урон наземным объектам, в частности повреждена ретрансляционная вышка.

Как передал вещающий из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) телеканал Al Hadath, ВВС Израиля нанесли в среду ракетные удары по военному аэродрому Т-4 в 240 км от Дамаска, атаке подверглась база иранских беспилотных летательных аппаратов. По его информации, размещенные на ней бойцы шиитских отрядов, которые сражаются на стороне сирийских войск, понесли потери. Погибли четверо, имеются также раненые, но их число не приводится.