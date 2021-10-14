{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: глава МИД в назначенном талибами кабмине отбыл с официальным визитом в Турцию

Это первый визит такого рода после прихода движения "Талибан" к власти в Афганистане и создания ими нового правительства

ТЕГЕРАН, 14 октября. /ТАСС/. Высокопоставленная делегация Афганистана во главе с министром иностранных дел в сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ) временном правительстве Амиром Ханом Моттаки отправилась в четверг с официальным визитом в Турцию. Как сообщило афганское агентство Bakhtar, визит осуществляется по приглашению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Это первый визит такого рода после прихода талибов к власти в Афганистане и создания ими нового правительства страны. В программе - переговоры по вопросам двусторонних отношений, гуманитарной помощи, торговли.

7 сентября захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" объявило состав нового правительства. Премьер-министром назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителями - лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политического крыла движения мулла Абдул Салам Ханафи.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну.

Теги
АфганистанТурция
Минск предложил партнерам по СНГ укреплять интеграцию на фоне современных угроз
Государства Содружества обладают колоссальным потенциалом, считает глава белорусского МИД Владимир Макей
Читать полностью