Нацкоординатор Узбекистана: контактов с новыми властями Афганистана по линии ШОС нет

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Афганистан сохраняет статус наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), однако контактов с новыми властями в Кабуле по линии организации не ведется. Об этом заявил в четверг национальный координатор Узбекистана по делам ШОС Рахматулла Нуримбетов на презентации приоритетов председательства Ташкента в организации, которая проходит в посольстве республики в РФ.

"Афганистан сохраняет за собой статус наблюдателя. Некоторые страны поддерживают двусторонние контакты с новыми властями, я имею в виду страны ШОС, но от имени ШОС никто не поддерживает контакт, потому что для этого нужно консенсусное решение и признание новых властей со стороны всех восьми государств - членов ШОС", - сказал он.

Нуримбетов также заявил, что встреча высокого уровня ШОС - Афганистан может пройти в 2022 году, Узбекистан как председательствующая в организации страна уже начал подготовку. "Мы только-только начали председательство, у нас много дел до конца года, мы должны принимать концептуальные документы, касающиеся нашего председательства, и там обозначить все крупные мероприятия, в том числе по проведению данной встречи на высоком уровне по Афганистану. Чтобы подготовиться тщательно, качественно, понадобится некоторое время, и это будет, наверное, в следующем году", - сказал он.