Экс-глава МВД Украины считает, что Киев должен иметь военный сценарий по Донбассу и Крыму

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Генеральный штаб ВС Украины должен разработать сценарий возвращения неподконтрольных территорий Донбасса, а также Крыма военным путем с использованием всех современных средств. Об этом заявил в четверг бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

"Странно слышать от некоторых армейских генералов, что генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, нужно оставить дипломатам", - написал он в Facebook. В частности, продолжил экс-министр, следует иметь наработанный сценарий возвращения территорий с использованием "всех современных форм вооружения и стратегий".

По его мнению, Украине крайне необходимо закрепить на государственном уровне стратегию "деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей".

Киев на официальном уровне неоднократно заявлял, что намерен добиваться возвращения неподконтрольных территорий исключительно политико-дипломатическим путем.

Урегулирование в Донбассе и Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали силовую операцию в Донбассе. Урегулирование конфликта базируется на комплексе мер по выполнению минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Однако до сих пор весь этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказывается от выполнения политической части соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне государственного переворота на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.