В Минске считают, что усилия извне по дестабилизации в Белоруссии продолжаются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Внешние усилия по дестабилизации обстановки в Белоруссии продолжаются, их характер становится все более изощренным. Об этом в четверг заявила председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

"Внешние усилия по дестабилизации обстановки в Беларуси не прекращаются, становятся все более дерзкими и изощренными. Радикализация нарастает", - сказала она, выступая на пленарном заседании третьего Евразийского женского форума.

По ее словам, против Белоруссии развернута "масштабная и интенсивная гибридная война, в том числе путем использования социальных сетей". Она отметила, что в такой ситуации может оказаться любое государство. Весь мир, продолжила Кочанова, в настоящее время проходит испытание на прочность. "Усиливается конфронтация культур и цивилизаций, обостряется риторика в международных отношениях, нагнетается агрессия в информационном пространстве, создаются реальные угрозы распространения радикализма и экстремизма", - перечислила она.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.