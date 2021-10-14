Супруга Земана рассказала, что он проходит лечение, которое займет время

ПРАГА, 14 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан проходит лечение, на которое потребуется время. Об этом сообщила супруга госпитализированного политика Ивана Земанова.

"Могу подтвердить, что в данный момент он [Земан] проходит лечение, и на это потребуется время, - сказала Земанова на брифинге, экстренно созванном в четверг администрацией главы государства в Пражском граде. - Спекуляции о диагнозе и прогнозах [о состоянии здоровья Земана] считаю как минимум очень неэтичным [поведением]".

Ивана Земанова попросила представителей СМИ набраться терпения и оградить мужа от беспокойства во время госпитализации. Это необходимо, по ее словам, чтобы президент мог лечиться в не накаленной вокруг него политической атмосфере с искажением в прессе фактов о его здоровье.

"Больше всего я желаю, чтобы мой муж поправился... Он не единственный президент, который заболел в период выполнения обязанностей главы государства. Поэтому прошу вас проявить терпимость [по отношению к больному человеку]. Я буду вас информировать [о состоянии здоровья мужа], когда появятся новости. Прошу тех, кто любит господина президента, думать о нем [в это сложное для него время]", - сказала Ивана Земанова. На брифинге ее сопровождала дочь президента Катержина Земанова.

77-летний Земан был госпитализирован в воскресенье в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя в Праге. В этом госпитале в сентябре в течение восьми дней он прошел плановую госпитализацию.

Глава государства страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. При этом ранее он наблюдался у врачей по поводу диабета. В последнее время появилась информация, что у Земана проблемы с печенью, именно поэтому он проходит курс лечения. Такое мнение высказал, в частности, экс-президент Чехии Вацлав Клаус. Пребывание в госпитале действующего лидера страны, как говорят медики, может продлиться около трех недель.