Главы МИД Армении и России обсудили в Минске сотрудничество двух стран и Карабах

ЕРЕВАН, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его российский коллега Сергей Лавров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом в четверг сообщила пресс-служба армянского дипведомства по итогам встречи министров в Минске, где прошел Совет глав МИД стран СНГ.

"Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обсудили вопросы, касающиеся армяно-российского многопланового сотрудничества и дальнейшего развития союзнических отношений", - говорится в сообщении.

По данным министерства, собеседники обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности и стабильности. "Арарат Мирзоян и Сергей Лавров также обсудили вопросы, связанные с урегулированием нагорнокарабахского конфликта", - указали в пресс-службе.

Ранее Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. На встрече в Минске стороны обсудили выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху и региональные проблемы.

В Минске также состоялась трехсторонняя встреча Лаврова, Мирзояна и Байрамова при посредничестве российской стороны. Участники переговоров обсудили ход выполнения совместного заявления от 9 ноября, констатировали, что большинство положений документа успешно выполняется и условились активизировать работу по остающимся вопросам.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.