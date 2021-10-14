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МВД Белоруссии установило почти всех активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Личности практически всех наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов в Белоруссии установлены. Об этом сообщило в четверг МВД республики в своем Telegram-канале, комментируя принятое правительством страны постановление о противодействии экстремизму.

"Деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов практически завершена. Продолжается документирование всех размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, побуждающих к экстремистской деятельности, а также других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности", - отмечается в сообщении ведомства.

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