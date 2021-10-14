Суд признал незаконным участие иностранцев в формировании органов госвласти на Украине

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал, что участие любых иностранных лиц или органов в формировании органов власти Украины противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины и конституции республики. Вердикт суда опубликован в четверг на сайте Единого госреестра судебных решений.

"Участие любых иностранных лиц или органов, организаций в формировании органов власти Украины очевидно противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины и, соответственно, Конституции Украины", - говорится в решении.

Такое решение суд принял после обращения прокурора Тараса Карпюка с иском к первой кадровой комиссии и офису генпрокурора Украины по поводу признания противоправным решения о неуспешном прохождении аттестации и восстановил его в должности. При этом суд признал незаконным формирование органов государственной власти иностранцами (они участвовали в кадровой комиссии), что и стало одной из причин удовлетворения иска.

В документе сказано, что ни профильный закон, ни другой акт не уполномочивает офис генпрокурора вступать в международные отношения по вопросам аттестации прокуроров путем непосредственных сношений между офисом и посольством США. Отмечается, что офис генпрокурора, "самостоятельно определив для себя привилегию обращаться к посольству США для привлечения американских специалистов к реорганизации прокуратуры, получив от директора отдела посольства США списки иностранных агентов (то есть проводников интересов иностранных государств и международных организаций) и назначив таких лиц в состав кадровой комиссии, действовал явно противоправно".

"Это обусловило создание кадровой комиссии под влиянием иностранного государства и означает потерю суверенных прав Украины на формирование органов государственной власти", - говорится в вердикте суда.

На этом основании суд сделал вывод, что "предписания об участии в аттестации прокуроров лиц, определенных дипломатическими миссиями и международными организациями, нарушают основополагающие конституционные принципы государства, в частности суверенитет, право народа Украины на его реализацию, неделимость государственной власти, поскольку посольства иностранных государств и международные организации не являются представителями народа Украины и не относятся к народу Украины".

Позиция Верховного суда

Ранее пленум Верховного суда Украины обратился в Конституционный суд с представлением относительно конституционности закона о Высшем совете правосудия (ВСП), по которому право решающего голоса при отборе членов ВСП передается международным экспертам, а кандидатуры предлагаются странами Запада.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Высшей квалификационной системы судей (ВККС) с решающим голосом международных экспертов. Теперь для назначения членов ВККС нужно по два голоса украинских и международных экспертов. Право решающего голоса при формировании Высшей квалификационной комиссии судей будет именно у международных экспертов.

Украинские судьи высказались против контроля судебной системы страны иностранцами. В частности, и.о. главы ВСП Алексей Маловацкий заявил, что закон уничтожает суверенитет Украины.

Глава комитета по вопросам верховенства права Национальной ассоциации адвокатов Украины Марина Ставнийчук считает, что фактически с 2016 года над судебной властью на Украине проводятся бесконечные эксперименты. По ее словам, в связи с тем, что в реальности судебной реформы не происходит, в стране ищут все новые и новые способы влияния на формирование судебной власти. Один из них - общественные советы, этические и конкурсные комиссии, где международным экспертам и грантовым организациям пытаются передать полномочия по формированию судебной власти.