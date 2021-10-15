Терпевшее бедствие в Черном море судно ВМС Украины вернулось в порт Одессы

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Судно Военно-морских сил Украины, терпевшее в среду бедствие в районе острова Змеиный в акватории Черного моря, вернулось в порт постоянной дислокации в Одессе. Об этом сообщается в четверг вечером на странице ВМС в Facebook.

"Корабль ВМС ВС Украины, который во время выполнения задач по назначению потерпел бедствие в акватории Черного моря, вернулся в пункт постоянной дислокации в городе Одесса", - говорится в сообщении.

"Несмотря на штормовые условия, благодаря умелым и оперативным действиям экипажа удалось локализовать последствия аварийной ситуации и не допустить дальнейшее затопление отсеков корабля", - сообщили в ВМС, добавив, что важным фактором, который также позволил удержать его на плаву, стал недавно проведенный впервые за 30 лет ремонт.

Военные моряки рассчитывают, что "корабль будет восстановлен в короткие сроки, после чего он продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС ВС Украины".

Как сообщил в Facebook первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаил Забродский, речь идет о судне размагничивания "Балта".

В среду в ВМС Украины сообщали, что в результате резкого ухудшения погодных условий на этом судне возникла аварийная ситуация. Тогда было решено постановить его на якорь для проведения мероприятий по борьбе за живучесть. В четверг утром была начата буксировка судна в порт базирования.