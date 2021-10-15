В Белом доме заявили, что США продолжат помогать Тайваню в обеспечении самообороны

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Власти США будут продолжать помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны, подтвердила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Приверженность США Тайваню непоколебима и способствует поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе и регионе в целом. Именно поэтому мы продолжим помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны", - сказала она.

"Наши подход и отношения в сфере обороны <...> руководствуются положениями Закона об отношениях с Тайванем [от 1979 года], и мы будем придерживаться наших обязательств в рамках закона, мы продолжим поддерживать самооборону Тайваня и выступать против любых односторонних изменений статус-кво. Наша поддержка в отношениях с Тайванем в сфере обороны по-прежнему ориентирована на противодействие нынешней угрозе, которую представляет КНР", - добавила Псаки, отметив, что не в ее компетенции давать какие-либо комментарии относительно "конкретных операций, взаимодействия или обучения".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.